США впервые применили самую мощную неядерную бомбу в боевых условиях, целью стали боевики группировки ИГИЛ в Афганистане, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

«Удар был нанесен в районе Ачин в провинции Нангархар в четверг. Целью стали боевики ИГИЛ, их системы тоннелей, которую они использовали для перемещений. Применялась GBU-43», — уточнил представитель пресс-службы.

Он подтвердил, что бомба стала самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США.

По его словам, заряд сбросили с самолета MC-130.

По данным из открытых источников, вес такой бомбы составляет 9,5 тонны.