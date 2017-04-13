Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос взаимодействия с Россией станет главным на саммите альянса в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы продолжаем искать пути для диалога с Россией. Мы уверены, что до тех пор, пока НАТО действует едино, пока НАТО действует твердо и предсказуемо, мы можем и должны вести политический диалог с Россией. Поскольку Россия является нашим соседом… мы должны выстроить отношения с Россией наилучшим способом», — сказал Столтенберг.

Он также добавил, что снижение напряжения является общей целью.

«Это был главный вопрос, который я обсуждал с президентом Трампом вчера в Белом доме. И это будет главный вопрос, когда лидеры НАТО соберутся в мае в Брюсселе», — сказал он.