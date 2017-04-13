В Киеве создан Комитет по защите прав азербайджанских предпринимателей.

Как сообщили АПА в Объединенной диаспоре азербайджанцев Украины, причиной послужил рост числа преступлений против азербайджанцев и азербайджанских предпринимателей в Украине.

Комитет окажет юридическую помощь азербайджанцам в расследовании случаев угона на территории Украины автомобилей с грузами азербайджанских компаний, а также окажет поддержку компаниям, которые намерены перевозить грузы через территорию Украины в будущем.

Председатель объединенной диаспоры Хикмет Джавадов сказал, что основной причиной кражи азербайджанских грузов в Украине является ложный выбор логистических компаний: «Азербайджанские компании обманываются фальшивыми интернет-компаниями Украины, в результате чего становятся жертвами организованной преступной группировки. Комитет, учитывая беспомощность обманутых азербайджанцев с правовой точки зрения, берет все эти вопросы на себя».

Отметим, в течение последних месяцев в Украине были похищены 19 крупнотоннажных автомобилей с грузами азербайджанских компаний. Несмотря на неоднократное обращение в правоохранительные органы какие-либо меры предприняты не были.