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Суд в йеменской столице Сане приговорил к смерти местного журналиста, уличенного в шпионаже в пользу Саудовской Аравии.

Об этом сообщает Reuters.

Как установило следствие, Яхья Абдулракиб аль-Джубайхи в 2010 году сам пошел на контакт с саудовским посольством в Сане. Мужчина передала дипломатам информацию о военной, политической и экономической обстановке в Йемене. Ежемесячно за эти сведения он получал 1,2 тысячи долларов.

Профсоюз журналистов Йемена уже назвал приговор «неконституционным и незаконным, возвращающим Йемен в эру тоталитаризма и деспотизма и сеющим ужас среди журналистов».

В настоящее время в Йемене продолжается гражданская война. На одной стороне сражается боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» — и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Они контролируют Сану.

Им противостоят войска изгнанного суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. В конце марта 2015 года саудовцы вместе с союзниками начали кампанию против повстанцев с целью возвращения Хади к власти.