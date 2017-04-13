Доля природного газа в общем экспорте выросла с 2,37% до 10,22%

Азербайджан в январе-марте этого года экспортировал 1 млн. 619 тыс. 616,57 кубометров природного газа на 266 тыс. 349,06 долларов. Как передает АПА, об этом говорится в статистике Госкомтаможни.

Так, объем газа транспортированного в прошлом квартале, на 1 млн. 151 тыс. 430,16 кубометров или 3,46 раза больше по сравнению с январем-мартом 2016 года.

Отметим, что в январе-марте 2016 года Азербайджан экспортировал 468 тыс. 186,41 кубометров природного газа на 63 тыс. 486,38 долларов.