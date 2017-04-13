Объем внешнеторговых операций Азербайджана в январе-марте этого года составил 4 млрд. 119 млн. 79,75 тыс. долларов. Как сообщили АПА в Государственном таможенном комитете, это на 15,31% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

При этом экспорт за отчетный период составил 2 млрд. 606 млн. 306,06 тыс. долларов, что на 49,2% больше по сравнению с показателем за соответствующий прошлогодний период.

За отчетный период импорт составил 1 млрд. 512 млн. 773,69 тыс. долларов, что на 17,12% меньше по сравнению с показателем за соответствующий период 2016 года.

В результате возникло положительное сальдо на 1 млрд. 93 млн. 532,37 тыс. долларов.