Простой, но современный, удобный и экономически выгодный зарплатный проект NIKOIL | Bank-a упростит способ выплаты заработной платы сотрудником средних и крупных компаний. За первый квартал 2017 года к Зарплатному Проекту подключились более 200 компаний страны, что говорит о доверии Банку со стороны частного предпринимательского сектора. Это действительно выгодно как компании, так и ее сотрудникам.

Залогом успешной реализации данного проекта является оперативность решений и индивидуальный подход Банка к каждому клиенту, гарантируя ему конфиденциальность и высокий уровень безопасности расчетов. Перечень нижеуказанных преимуществ доказывает это:

Выгодное ценовое предложение

Получение пластиковых карт в течении 24-х часов

Возможность получения зарплатных карт бесплатно (в зависимости от количества сотрудников компании)

Выдача пластиковых карт сроком до 3-х лет

Услуга СМС-банкинг

Дистанционное проведение операций посредством услуги Интернет-банкинг

Возможность установки банкомата на территорию предприятия, обеспечение его бесперебойной работы и обслуживания.

Выдача заработной платы без комиссий через банкомат Банка, работающий в круглосуточном режиме на территории компании

Кредитование сотрудников компании по индивидуальным условиям

NIKOIL | Bank универсальная финансово-кредитная организация c развитой сетью продаж в Баку и региональных центрах Азербайджана. Банк предлагает полный пакет современных и надежных банковских услуг, в числе которых — расчетные, депозитные, карточные, кредитные и гарантийные операции. Информацию обо всех банковских продуктах, акциях и специальных предложениях можно получить, посетив корпоративный сайт www.nikoil.az либо позвонив по короткому номеру (012) 981 Адрес официальной страницы банка в социальной сети https://www.facebook.com/bank.nikoil.