Авиакомпания Silk Way Airlines совершила первый грузовой рейс из Баку в Джибути, что послужило началом реализации большой программы по выполнению еженедельных регулярных рейсов между двумя странами. Тем самым, страны Восточной и Центральной Африки открыли свои двери для Азербайджана.

По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, этим рейсом в Республику Джибути доставлена гуманитарная помощь, включающая продукты питания и питьевую воду общим весом примерно 76 тонн.

Также первым рейсом было доставлено 30 тонн товаров азербайджанских производителей под брендом «Made in Azerbaijan». В частности, была отправлена продукция следующих азербайджанских производителей – группы компаний Gilan Holding, Gazelli Group, Azersun Holding, Aznar QSC, Az-Granata MMC, Delta Group, Şami Keci Fermasi MMC, Xurcun и др.

Представление азербайджанских товаров на новом рынке дает начало развитию двусторонних торговых отношений между двумя странами и будет стимулировать увеличение торгового оборота. Наряду с экономическими отношениями, открытие регулярных рейсов между Азербайджаном и Джибути будет также способствовать развитию политических и культурных взаимоотношений между двумя странами.

Кроме того, между Азербайджаном и Джибути были подписаны два протокола в области гражданской авиации. С азербайджанской стороны документы подписал Президент «AZAL»а Джахангир Аскеров, со стороны Джибути – глава Администрации гражданской авиации Алмис Махмуд Хаид и исполнительный директор Air Djibuti Абубакер Омар Хади.

Документы предусматривают помощь Азербайджана в подготовке нормативной и регулятивной документации Администрации гражданской авиации Джибути в соответствии с требованиями İCAO, а также подготовку для этой страны специалистов в области гражданской авиации.

Отметим, что ранее в феврале между Азербайджаном и Джибути было подписано двустороннее межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере гражданской авиации.

С расширением парка воздушных судов, наряду с существующими прямыми регулярными грузовыми рейсами из столицы Азербайджана в города Нью-Йорк, Чикаго, Милан, Люксембург, Франкфурт, Стамбул, Дубай, Сеул, Гонконг, Джибути и Шанхай, авиакомпанией Silk Way Airlines планируется открытие новых рейсов в Токио, Найроби и Дакку.

В течение последних 10 лет Международный аэропорт Гейдар Алиев превратился в крупный логистический центр (хаб) грузовых авиаперевозок. Сегодня гражданская авиация Азербайджана заявила себя как официальный авиаперевозчик проекта Великий Шелковый путь, соединяющий Восток и Запад.