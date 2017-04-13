Международный банк Азербайджана (МБА) завершил I квартал 2017 года с прибылью в 90 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, в январе-марте текущего года процентные и операционные доходы банка составили 218 млн. манатов, расходы – 136 млн. манатов.

Для увеличения доходов от банковской деятельности МБА пересмотрел стоимость товаров и услуг. Так, пересмотрены тарифы и процентные ставки по кредитам. В результате в отчетный период по сравнению с первым кварталом 2016 года операционные доходы увеличились на 24%, а процентные доходы по ритейл-кредитованию – на 11%. В первом квартале банк проводил меры, направленные на автоматизацию бизнес процессов и оптимизацию различных расходов. Кроме этого, началась оптимизация филиальной сети, эффективное использование кадровых ресурсов. В результате этого экономия по административным расходам составила 14% или 3,4 млн. манатов», — говорится в сообщении.

В целом, в 2017 году по сравнению с 2016 годом МБА планирует экономию административных расходов на уровне 48 млн манатов, по комиссионным расходам – 11 млн манатов.

В течение отчетного периода банк ужесточил кредитную политику, приостановил кредитование рискованных проектов, а кредиты были направлены на менее рискованные проекты.