Согласно утвержденному президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым плану, начиная с 16-го апреля, пройдут широкомасштабные учения с целью проверки боевой готовности войск, организации управления силами и средствами, их взаимодействия в условиях приближенных к боевым, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, в учениях будут задействованы до 30 тысяч военнослужащих личного состава, более 250 единиц танков и бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 25 единиц боевой авиации различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты.

В ходе учений будут отработаны различные способы ведения современного общевойскового боя и операций в сложных рельефных условиях.

Согласно принятому решению, будут выполнены задачи по передислокации войск и пунктов управления в районы оперативного назначения, сбору и отправке мобилизационных ресурсов по назначению, созданию ударных группировок и их применение на избранных направлениях, переводу военной авиации на запасные аэродромы, а также выводу ракетных и артиллерийских войск на временные огневые и стартовые позиции.

Учения продолжатся до 21-го апреля.