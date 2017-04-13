Не прошло и суток, как Глава ИВ Ясамальского района Ибрагим Мехтиев прокомментировал вчерашний инцидент, а точнее, противоправные действия в отношении журналистки, задававшей ему вопросы возле мечети «Гаджи Джавад». И, естественно, И. Мехтиев от своих действий отказался, заявив в интервью изданию ölkə.az, что не бил девушку, и что данная информация не соответствует действительности. Но не учел при этом И. Мехтиев, что кадры на видео — это вещественное доказательство его рукоприкладства.

Отметим, что инцидент произошел во время акции протеста в связи со сносом исторической мечети «Гаджи Джавад» на территории под названием «Советская».

И. Мехтиев сказал, что в тот момент, когда журналистка стала настаивать на комментарии, он был занят, вел с собой 5 членов общины, чтобы донести до них послание руководства.

— Я несколько раз вежливо попросил ее отойти в сторону, не мешать мне работать. Я даже сказал ей, что мечеть не снесут — ни сегодня, ни завтра. Попросил дать мне выполнить поручение руководства, а потом дать ей интервью. Но журналистка настаивала, чтобы я оставил все дела и дал ей интервью. Нельзя же так.

При этом И. Мехтиев (видать, в священном порыве донести до 5 членов указание руководства), не подумал, что сотрудница СМИ тоже выполняет свою работу.

Дальше — больше: И.Мехдиев заявил, что «открыт» для всех журналистов:

— Я открыт для всех журналистов, всегда дружил с прессой, отвечал на все их вопросы. Там было минимум 10 журналистов, я ответил на все их вопросы, они остались довольны. Но журналисты тоже должны уважать человека, который стоит перед ними. Мы тоже люди, у нас есть самоуважение.

Странное, однако, понятие «самоуважения» у человека, который поднимает руку на женщину. Кстати, стоит отметить, что «глушить» журналистов у Мехтиева вошло в привычку. Так летом прошлого года у сотрудницы нашего издания Яны Мадатовой тоже произошла стычка с этим неадекватным чиновником: во время съемок на Советской он пытался вырвать из ее рук телефон, на который журналистка снимала процесс сноса исторического объекта, а затем приказал сотрудникам полиции увезти Я. Мадатову в Ясамальское Управление, где ее продержали почти 3 часа. Естественно, за это время участок, о котором планировала написать Я. Мадатова, был снесен.

Так что ни о какой дружбе между И. Мехтиевым и нашими коллегами и речи быть не может. Не лишним было бы отметить, что рукоприкладством и оскорблениями в адрес сотрудников СМИ грешат очень многие азербайджанские чиновники.