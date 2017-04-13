Пассажир авиакомпании United Дэвид Дао, оказавшийся в центре скандала после того, как в интернет попала видеозапись, на которой его силой высаживают из самолета, обратился в суд. Ранее глава авиакомпании обещал компенсировать расходы на билеты не только Дао, но и всем остальным пассажирам рейса, передает Би-би-си.

Как сообщили представляющие интересы Дао адвокаты, от его имени в суд подано требование обязать авиакомпанию сохранить следы произошедшего в самолете как улики. Компенсации Дао пока не требует.

Инцидент на борту самолета United Airlines произошел 9 апреля. Компания продала слишком много билетов и предложила нескольким пассажирам покинуть самолет за дополнительную компенсацию.

Добровольцев не нашлось, и тогда менеджер компании сам выбрал людей, которым следовало выйти из самолета. Один из них — врач Дэвид Дао — отказался, сославшись на то, что ему надо обязательно улететь, так как его ждут пациенты.

Дао силой ссадили с рейса. Видео, на котором его, кричащего, несут по самолету за руки и за ноги, разошлось по всему интернету. На United обрушился шквал критики в соцсетях. Инцидент прокомментировал даже президент США Дональд Трамп, назвав его «ужасным».