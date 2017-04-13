Выступление заместителя постоянного представителя России при ООН Владимира Сафронкова на заседании Совета безопасности имело допустимую тональность. Как сообщает Би-би-си, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне дипломат в ходе встречи обращался к британскому постпреду на «ты», а также потребовал у него «не отводить глаза».

«Ничего оскорбительного сказано не было», — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря, темы дискуссий в Совбезе касаются будущего международных отношений. «И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому, лучше отстаивать интересы нашей родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко», — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.