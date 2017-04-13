Международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу «Исламского государства» с химическим оружием в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийскую армию.

Атака произошла в районе 17.30–17.50, на складе в это момент находились иностранные наемники. В результате удара погибли сотни человек, включая мирных жителей и боевиков. Все они умерли от отравления химическими веществами, в том числе от удушья, отмечается в заявлении командования ВС Сирии.

«На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ», – говорится в сообщении сирийской армии.