Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал поручение о создании специальной комиссии для выяснения ситуации в связи со сносом находящейся в Ясамальском районе на улице Абдуллы Шаига, 79 мечети Hacı Cavad, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов заявил, что президент Ильхам Алиев выразил беспокойство в связи с ситуацией, сложившейся вокруг вопроса о сносе мечети: «Глава государства, учитывая реакцию верующих, дал поручение до полного выяснения всех вопросов приостановить снос мечети, всестороннее изучить вопрос, объективно оценить техническое состояние здания и с целью представления соответствующих предложений создать комиссию» (цитата по АПА).

Помощник президента сказал, что в последние годы в стране проводятся широкомасштабные работы по благоустройству и реконструкции, вся социально-экономическая и культурная инфраструктура модернизируется. В Баку закладываются соответствующие современным стандартам парки, аллеи, дороги, строятся новые здания. С этой точки зрения работы по реконструкции на бывшей улице Советская являются составной частью проводимой в столице работы по благоустройству. На этой территории разрушаются старые, непригодные, не имеющие соответствующих коммунальных условий, не соответствующие современному облику столицы дома и социальные объекты. Жителей обеспечивают новым современным жильем в других частях города. Все эти мероприятия, направленные на улучшение жилищно-коммунальных условий населения приветствуются жителями.

А.Гасанов, учитывая, что глава государства поручил приостановить снос мечети и соответствующая комиссия по расследованию текущей ситуации начала свою работу, призвал жителей быть более терпимыми, покинуть эту территорию и создать условия для работы комиссии.