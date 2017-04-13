11 апреля статью в издании Financial Times, была опубликована статья о противоречиях между членами окружения Владимира Путина, и в качестве наглядного примера приводился конфликт главы «Роснефти» Игоря Сечина и главы Чечни Рамзана Кадырова. По мнению журналистов Financial Times, отголоском именно этого конфликта стал недавний теракт в Санкт-Петербурге – в нем ищут «чеченский след».

В ответ на публикацию Сечин и Кадыров заявили, что вынуждены рассмотреть перспективы обращения в суды различных юрисдикций.

«Удивляет участие одного из ведущих мировых бизнес-изданий, коим является FT, в обслуживании провокаций криминальных элементов так называемой «оппозиции», пытающихся проецировать свой хорошо нам известный бандитский опыт на взаимоотношения между [Чеченской] республикой и крупнейшей российской корпорацией», – сказали в опубликованном заявлении Сечин и Кадыров.

«Предмет этих измышлений затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахматовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмат-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 года»

Не смотря на угрозу судом, издание заявило, что от публикации не отступится.