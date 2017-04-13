Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подготовил новый доклад относительно вербовки детей-смертников в 2017 году.

Так, согласно статистическим данным в первом квартале 2017 года для осуществления взрывов в общественных местах Нигерии, Камеруна, Чада и Нигера террористы использовали 27 детей. Отметим, что за эти три месяца для осуществления терактов использовали почти столько же детей, сколько за весь прошлый год. Большая часть из них – девочки.

Зачастую эксплуатируются беззащитные дети из числа перемещенных лиц, и те, кто подвергался насилию и надругательствам. Эти дети являются жертвами террористов, а не преступниками.

Многие дети, женщины и мужчины стали жертвами похищений и издевательств, их насильно вербуют в ряды боевиков. Женщины подвергаются чудовищной жестокости, в том числе сексуальному насилию.

В вышеуказанном докладе ЮНИСЕФ приведены истории детей, которым удалось вырваться из плена «Боко харам». Однако многие из них до сих пор молчат, так как бояться осуждения и репрессий со стороны местных жителей.