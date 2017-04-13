После того как Дональд Трамп вступил в должность президента США, он отказался от своего бизнеса. Точнее, передал его своим детям. Но, как выяснилось, у Трампа есть ещё и модельное агентство. Мало кто знал о Trump Models, сообщают Ино-СМИ.

Журналисты узнали, что Дональд Трамп прекращает работу модельного агентства.

Организация Trump приняла решение о выходе из модельной индустрии. Вслед за недавней продажей организации «Мисс Вселенная» компания решила сосредоточиться на своем основном бизнесе в сфере недвижимости, гольфа и гостиничного бизнеса, сообщил Коринна Николя, президент Trump Models.