Лидер Северной Кореи отдал приказ, согласно которому 25% жителей столицы КНДР должны срочно покинуть Пхеньян.

То есть 600 тысяч человек должны быть срочно эвакуированы, сообщает pravda.ru.

Эксперты отмечают, что это скорее всего связано это с крайне обострившейся напряженностью в отношениях со Штатами. Есть информация, что бомбоубежища Пхеньяна не смогут вместить все население столицы. Как следствие, 600 тысяч человек должны срочно покинуть город — в первую очередь люди, нарушавшие закон, судимые.

Поступает информация и о том, что к группировке ВМС США, разворачивающейся вблизи побережья Кореи, присоединился как минимум один модифицированный ракетоносец типа «Огайо», несущий 154 ракеты типа «Томагавк». По данным СМИ, ракетоносец должен прибыть в порт приписки уже 18 апреля.

Тем временем, по данным южнокорейского издания, в Северной Корее началось предвоенное прощание. Жители КНДР прощаются «друг с другом, с домом, с родным заводом или предприятием, с лесом, полем, небом, речкой и морем, горами». Но прощаться с сотрудниками силовых структур, партии или упоминать в словах прощания руководство страны запрещено.

Напомним, что в выходные через китайские социальные СМИ распространялись сообщения, что вспомогательные войска и врачи отправляются на границу Северной Кореи.

Около 150 000 китайских военных были мобилизованы в ожидании северокорейских беженцев, сбегающих из страны в случае американского авиаудара.

Генерал-лейтенант Х. Р. Макмастер в свою очередь сказал, что его главнокомандующий отдал приказ о направлении авианосной ударной группировки США в этот регион. Макмастер считает решение перевести корабли ВМС США в Японское море «разумным», учитывая северокорейскую «модель провокационного поведения».

Выступая перед Fox News, Макмастер сказал: «Президент попросил (нас) быть готовыми и предоставить ему полный спектр возможностей для устранения этой угрозы».

Напомним, что Северная Корея осудила нападение Трампа в Сирии, назвав этот акт «нетерпимой агрессией».