В центре Парижа неизвестные пытались поджечь здание, где располагается штаб партии “Национальный фронт”, лидером которого является кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен.

Инцидент произошел в ночь на четверг, – передает РИА Новости.

Сотрудники пожарной службы прибыли на вызов около 3.00. Пожар потушили в кратчайшие сроки, повреждена лишь входная дверь.

Как сообщает радиостанция, ответственность за инцидент взяла группа, называющая себя “Борьба с ксенофобией”.

Ранее лидера Нацфронта раскритиковали за высказывания о непричастности ее страны к гонениям на евреев в годы Второй мировой войны.