Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить почти €2,9 млн по жалобам пострадавших от теракта в школе Беслана в 2004 году. Постановление опубликовано на сайте суда, сообщает Republic.

В ЕСПЧ было подано 7 исков от 409 человек. Как говорил представитель истцов, юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, по мнению заявителей, «российские власти имели потрясающе точную информацию о готовящемся теракте», но «ничего не сделали».

Террористы 1 сентября 2004 году захватили заложников в школе №1 города Беслана, Северная Осетия. Захватчики требовали признать независимость Чечни, они удерживали учеников школы, их родителей и сотрудников школы два дня.

На третий день в школе произошел взрыв, после чего силовики начали штурм здания. При спецоперации, которая шла десять часов, погибли больше 300 человек, в том числе 186 детей. Из 32 террористов при штурме выжил один.