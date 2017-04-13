Продолжается лечение лиц, госпитализированных в связи с травмами, полученными в результате обрушения объекта в поселке Шихово Сабаильского района Баку.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, четверо пострадавших были доставлены в Клинический медицинский центр №1: «Один был отпущен домой после оказания ему амбулаторной помощи. Лечение остальных трех, получивших различные травмы, продолжается. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Их жизни и здоровью ничего не угрожает».

Также продолжается лечение размещенного в Научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии пострадавшего.

Отметим, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса отдыха Green City. Здесь рухнул строящийся объект общепита. В результате 2 человека погибли, 4 получили травмы. Одному из пострадавших на месте была оказана помощь, трое госпитализированы.