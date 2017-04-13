Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
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Дата: 2017/04/13 11:08
Раздел: Азербайджан
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