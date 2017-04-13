Совместная комиссия по демаркации азербайджано-российской государственной границы начала свою работу в четверг в Баку, сообщает Интерфакс.

«Стороны планируют согласовать и утвердить на заседании проект «Инструкций по порядку оформления Протокола-описания прохождения линии госграницы между Азербайджаном и Россией», — говорится в сообщении МИДа.

На заседании обсуждаются вопросы, относящиеся к демаркации азербайджано-российской госграницы и проделанная в этом направлении работы.

Заседание проводят замглавы МИД Азербайджана, председатель Госкомиссии по демаркации госграницы между Азербайджаном и Россией Халаф Халафов и сопредседатель совместной комиссии по демаркации азербайджано-российской границы МИД РФ Вадим Постнов.

В заседании совместной комиссии принимают участие члены госкомиссий обоих стран, эксперты и представители соответствующих госорганов, а также руководители приграничных районов.

Заседание совместной комиссии продлится до 17 апреля.