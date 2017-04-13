«Среди бандитов, нейтрализованных вчера на федеральной автомобильной трассе недалеко от населённого пункта Тюбе в Кумторкалинском районе Дагестана, предварительно опознан главарь банды Ильяс Халилов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на его счету многочисленные преступления террористической направленности, среди которых убийство двух жителей села Талги, покушение на сотрудников правоохранительных органов в селении Карамахи, а также вымогательство крупных денежных сумм у предпринимателей для финансирования террористической деятельности.