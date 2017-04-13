Госслужба по антимонопольной политике и защиты прав потребителей при Минэкономики Азербайджана усилила контроль над ценами на товары на потребительском рынке, отмечается в сообщении министерства.

«С целью предотвращения манипуляций с ценами на товары, их искусственного роста за счет создания дефицита на потребительском рынке, Госслужба интенсифицировала проведение мониторингов, а также усилила контроль на потребительском рынке», — отмечается в сообщении, которое приводит «Интерфакс».

Результаты проводимых мониторингов будут анализироваться, и определяться причины изменения цен на товары. «С целью не допустить искусственного роста цен ведутся совместные консультации с госорганами, экспортерами, производителями и продавцами товаров», — подчеркивает Минэкономики.