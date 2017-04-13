Путешествия и поездки президента США Дональда Трампа за один год по стоимости превысят подобные расходы его предшественника Барака Обамы за восемь лет, сообщает CNN.

Отмечается, что поездки Трампа в его частный клуб во Флориде обошлись в $20 млн в первые 80 дней на посту.

Трамп провел шесть выходных и в общей сложности 21 день в своей резиденции в Мар-а-Лаго на Палм-Бич. Общая смета расходов на эти поездки составляет около $21,6 млн.

Обама потратил чуть менее $97 млн на поездки за свои восемь лет в качестве президента, согласно недавно обнародованным документам. Эти поездки включали рабочие поездки и персональные экскурсии, в том числе лыжные поездки в Аспен и годовой семейный отдых семьи Обамы в Винограднике Марты, штат Массачусетс.