Американский лидер Дональд Трамп отметил, что встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом нашей страны Владимиром Путиным были успешными.

По его словам, переговоры в Москве прошли даже «лучше, чем ожидалось», но по-настоящему оценить их результаты можно будет только через время, передает агентство Reuters.

— Было бы замечательно, если бы наша страна и НАТО наладили контакты с Россией. Сейчас мы не ладим вовсе, — подчеркнул Трамп на совместной пресс-конференции с главой Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.