Зампостпреда РФ при ООН Владимир Сафронков в среду призвал своих коллег в СБ ООН прекратить оскорблять Россию в ходе своих выступлений, сообщает «Интерфакс».

«Еще раз прошу, в ваших выступлениях отныне Россию не оскорблять. Должны быть рамки приличия», — заявил он, выступая на заседании СБ ООН. Сафронков ответил на слова своего британского коллеги Мэттью Райкрофта, который обвинил Россию в злоупотреблении правом вето. Во время выступления Сафронков заметил, что Райкрофт смотрит в сторону и потребовал смотреть ему в глаза.