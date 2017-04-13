Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия является сильной страной и прокомментировал отношения с президентом России Владимиром Путиным, передает RT.

«Путин — это лидер России, Россия — сильная страна, а мы — это очень сильная страна», — заявил Трамп на совместной пресс-конференции с главой НАТО Йенсом Столтенбергом.

Он отметил, что власти США могли бы найти общий язык с руководством России.

«Если бы смогли найти язык с Путиным — было бы замечательно», — сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон проделал «колоссальную» работу во время визита в Москву.

Также он отметил, что переговоры Тиллерсона в Москве «прошли лучше, чем ожидалось».

Также Трамп заявил, что после того, как в НАТО начали бороться с терроризмом, альянс перестал быть «устаревшим».

Американский лидер поблагодарил генсека НАТО Йенса Столтенберга и страны-участницы альянса за поддержу ракетного удара США по авиабазе Шайрат в Сирии.

«Я говорил, что НАТО устарела. Она больше не является устаревшей», — сказал Трамп.