МВД Египта объявило об установлении личности исполнителя теракта в церквях в Александрии.

Как передает ТАСС, он был совершен Махмудом Хасаном Мубараком Абдаллой 1986 года рождения, жителем провинции Суэц, сотрудником одной из нефтяных компаний. Ранее он находился в розыске по уголовному делу.

О личности второго смертника, совершившего подрыв в церкви в Танте, информации пока нет.

9 апреля в двух египетских городах, Танта и Александрия, были совершены теракты в христианских храмах, в результате которых погибли 45 человек, более ста получили ранения.