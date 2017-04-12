Сергей Лавров отметил на пресс-конференции по итогам встречи с Рексом Тиллерсоном, что нынешний этап отношений России и США не самый спокойный, есть многочисленные проблемы. Тем не менее переговоры с американской стороной были обстоятельными и откровенными, передает «Интерфакс».

Сергей Лавров: «Мы зафиксировали, что нынешний этап в наших отношениях, да и в международной ситуации не самый спокойный, есть многочисленные проблемы, в том числе которые были оставлены как мины замедленного действия предыдущей администрацией США — администрацией Обамы. Мы реалисты, понимаем, что для преодоления таких барьеров требуются серьезные усилия. Но то, что мы на эти усилия нацелены при понимании, что будет встречное движение со стороны наших американских коллег, — это факт. Сегодня в очередной раз президент Путин подтвердил эту нашу последовательную линию».

Министр добавил, что Россия и США в ходе этой встречи подтвердили нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом, передает РИА Новости. Когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только народы двух стран, но и весь мир, подчеркнул Лавров.

Сергей Лавров: «Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Это тема, которую наши президенты обсуждали в ходе нескольких телефонных разговоров, включая телефонный разговор в ночь на 4 апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в петербургском метро».

При этом Лавров отметил, что наблюдаются попытки помешать сотрудничеству Москвы и Вашингтона.

Сергей Лавров: «Мы видим попытки помешать нашему сотрудничеству, видим попытки даже обострить конфронтацию, считаем, что это недальновидный подход, тем более что история доказала: когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир».

Как передает НТВ, глава российского внешнеполитического ведомства уточнил, что на сегодняшнем заседании обсуждались события, который произошли 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне и ракетный удар США по авиабазе правительственных войск САР. По его словам, на встрече была достигнута договоренность продолжать взаимодействие, чтобы подталкивать многосторонние переговоры по Сирии.

Кроме того, на переговорах обсудили способы выходы из конфронтации на Корейском полуострове и создание условий для переговоров. Лавров также отметил, что на этой встрече в Москве «почувствовали готовность нынешней администрации США продолжать двусторонние контакты по Украине». Как подчеркнул министр, у России и США есть возможности оказать содействие и в урегулировании конфликтов в Ливии и Йемене.

Глава МИД также сообщил, что РФ и США введут должности спецпредставителей для преодоления «раздражителей» в двусторонних отношениях. Помимо этого, Москва и Вашингтон договорились способствовать прямым контактам деловых кругов для преодоления негативных тенденций в экономических отношениях.