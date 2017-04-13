Ученые нашли в мозгу зону, которая активна во время фазы быстрого сна и, по всей видимости, отвечает за сновидения. Кроме того, во время сна могут быть активны те же зоны мозга, что и при бодрствовании, например отвечающие за распознавание лиц. Исследование было опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

В исследовании приняли участие 46 добровольцев. Они засыпали в специальных шапочках с 256 электродами, измерявшими активность мозга и мышц лица, а в определенное время исследователи будили их и расспрашивали о снах. Так удалось установить, что, когда испытуемые видели сны, у них активизировалась задняя часть коры головного мозга, во время бодрствования отвечающая за обработку зрительных образов. Ориентируясь на электрическую активность мозга, ученые смогли в 87% случаев верно определить, когда испытуемые видели сны.

Кроме того, по активности можно было судить о том, какие именно сны снились участникам эксперимента: во время событий сна были активны те же области мозга, что работали бы, если бы события происходили в реальности. Также во время сна были активны области, отвечающие за работу памяти.

Вероятно, «спящий» и «бодрствующий» мозг не слишком различаются, считают ученые. Они надеются, что их работа ляжет в основу других исследований в этой области.