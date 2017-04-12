«Азербайджан был надежным партнером ЕС и демонстрировал решительную политическую волю в направлении развития отношений, основанных на равном партнерстве и общих интересах».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на заседании глав МИД стран Вышеградской группы и Восточного партнерства.

Министр сообщил, что начало официальных переговоров по двустороннему соглашению во время визита президента Азербайджана в Брюссель, открыло новую страницу в двусторонних отношениях: «Мы аплодируем верности Глобальной стратегии по внешней политике и политике безопасности ЕС, принятой в 2016 году».

Министр сообщил, что наше стратегическое партнерство в сфере энергетики продолжает оставаться фундаментальным.

Э.Мамедъяров заявил, что укрепление диалога с ЕС является одним из приоритетных направлений для Азербайджана: «В последние годы Восточное партнерство доказало, что является полезным инструментом в обмене самой лучшей практикой и опытом европейских партнеров по двусторонним и многосторонним направлениям. В апреле мы начнем переговоры по новому соглашению с ЕС. Самым важным для Азербайджана является то, что в новом соглашении ЕС достаточно ясно выражает поддержку и уважение суверенности Азербайджана, независимости, территориальной целостности и неприкосновенности, признанных на международном уровне границ и отображает верность своей деятельности согласно этой позиции».