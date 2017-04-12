В I квартале этого года прибыль от сектора туризма стран СНГ на 74% превысила прибыль аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report, об этом стало известно из результатов совместных исследований двух ведущих компаний туризма и путешествий – HotelsPro и MetGlobal.

По сведениям HotelsPro, наибольший результат отмечен в России – в 2,55 раз. Последующие места разделяют – Молдова (49,5%), Беларусь (32,5%) и Азербайджан (31,6%).

«Наша главная стратегия заключается в том, чтобы привлечь больше местных специалистов, ответственных за поддержку наших ценных деловых партнеров на местном уровне, как мы это делали в Азербайджане в первом квартале 2017 года. И нам очень приятно видеть заметный прогресс после данного стратегического шага», — сказала региональный директор HotelsPro по странам СНГ Жанна Каратаева.