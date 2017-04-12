«Будущее Восточного партнерства зависит от восстановления безопасности, мира и стабильности в регионах, страдающих от больших конфликтов. Мы считаем, что своевременная и активная роль Евросоюза важна с точки зрения стабильности и развития нашего региона».

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на заседании глав МИД стран Вышеградской группы и Восточного партнерства.

Министр подчеркнул, что Азербайджан заинтересован в урегулировании конфликта путем переговоров, основываясь на принципах международного права: «Это отражено в Глобальной стратегии ЕС по внешней политике и политике безопасности на 2016 год. Кроме того если продолжающиеся на протяжении десятилетий переговоры не дадут никаких результатов, Азербайджан имеет полное право восстановить нарушенную территориальную целостность любыми возможными способами.

Неоднократно отмечалось, что азербайджанское правительство готово предоставить всевозможные гарантии для совместного проживания азербайджанской и армянской общин Нагорного Карабаха. Стараясь помешать попыткам Азербайджана урегулировать конфликт, Армения для изменения демографической специфики оккупированных территорий проводит целенаправленную политику, организуя на оккупированных территориях незаконные «выборы» и «референдумы». Последний незаконный «референдум», проведенный на оккупированных территориях является еще одним провокационным шагом, направленным против конституции Азербайджана. Эта незаконная деятельность была отвергнута международным сообществом.

Апрельские события 2016 года и произошедшая 25 февраля 2017 года провокация доказывают деликатность ситуации «ни мира, ни войны».