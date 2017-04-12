В Гарадагском районном суде Баку в среду состоялся суд по уголовному делу экс-министра здравоохранения Али Инсанова.

Как передает Тренд, на процессе под председательством судьи Рашада Мустафаева гособвинитель сказал, что согласно обвинению, в исправительном учреждении № 13 у Али Инсанова были найден психотропные вещества.

«Они были найдены во время проверки, в связи с чем был составлен протокол. В это время Али Инсанов напал на сотрудника Пенитенциарной службы Анара Мамедова, сорвал с него погон и толкнул, в результате чего тот упал, повредив голову», — сказал обвинитель.

Али Инсанов сказал, что не считает себя виновным по предъявленному обвинению, назвав обвинения ложными.

Давший показания в качестве пострадавшего Анар Мамедов подтвердил изложенное в обвинительном заключении.

На процессе показания в качестве свидетелей дали заключенные Ровшан Салахов, Шунасиб Алиев, а также ранее судимый Анар Тахмазов, сотрудник Пенитенциарной службы Физули Исмайлов, которые подтвердили факты, изложенные в обвинительном заключении.

Очередное заседание суда назначено на 19 апреля.