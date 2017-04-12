Президент Молдавии Игорь Додон предложил запретить добычу сланцевого газа на территории страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В результате деятельности рабочей группы, созданной для изучения ситуации в отношении договора, подписанного правительством Молдовы и компанией Frontera Resources International из США, а также в результате многочисленных обращений граждан и организаций президент Республики Молдова выступил с законодательной инициативой о запрете разведки и добычи сланцевого газа на территории Молдовы», — уточняется в сообщении.

Согласно возможному запрету, инвесторы, которые хотят исследовать месторождения и осуществлять добычу полезных ископаемых в Молдавии, будут обязаны получать заключения у местных органов власти, специализированных организаций, а также физических и юридических лиц на территориях выполнения работ.