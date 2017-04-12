Официальный курс маната по отношению к доллару на 13 апреля установлен на уровне 1,7029 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 12 апрелю курс маната к доллару не изменился.
Официальный курс маната по отношению к доллару на 13 апреля установлен на уровне 1,7029 маната, сообщает Центральный банк.
По отношению к 12 апрелю курс маната к доллару не изменился.
Дата: 2017/04/12 17:27
Раздел: Азербайджан, Экономика
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