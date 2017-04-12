В Баку обрушилось недостроенное здание.

Как сообщили АПА в Сабаильском РУП, происшествие было зарегистрировано в поселке Шых на территории центра отдыха «Green City». Отмечается, что есть погибшие и раненые.

В МЧС подтвердили случившееся. Отмечено что спасатели извлекли из под обломков тело 1 человека.

Как сообщила СМИ глава пресс-службы Министерства здравоохранения Лия Байрамова, по предварительной информации на месте происшествия было 6 человек. Одному из них помощь была оказана на месте, трое доставлены в клинический медицинский центр.

Два человека погибли на месте происшествия.

Работы по спасению продолжаются.