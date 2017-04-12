Ранее СМИ сообщили, что полиция ФРГ проверяет связь взрывов в Дортмунде возле автобуса футбольной команды «Боруссия» с исламистами.
Дата: 2017/04/12 16:17
Раздел: Новость
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