sports-football-bundesliga-20132014-borussia-moenchengladbach-versus-picture-id551144487Генпрокуратура Германии квалифицировала взрывы в Дортмунде 11 апреля как террористический акт.

Ранее СМИ сообщили, что полиция ФРГ проверяет связь взрывов в Дортмунде возле автобуса футбольной команды «Боруссия» с исламистами.