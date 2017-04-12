Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал проведение акции «с прежними лозунгам» 12 июня, в День России. Об этом он написал на своем сайте, сообщают российские СМИ. Власти Москвы пока не согласовали акцию.

Навальный назвал «отличным поводом» День России для проведения массового мирного митинга. Акцию планируется провести с «прежними лозунгами и под государственными флагами».

Практически в ста городах России 26 марта прошли акции против коррупции. В некоторых из них они были несогласованными, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. По информации проекта «ОВД-Инфо», столичная полиция задержала более тысячи протестующих.