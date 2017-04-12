В комитет по здравоохранению парламента Азербайджана поступают обращения о том, что некоторые фармацевтические компании отправляют лекарства китайского производства в Европу, где они упаковываются и поставляются в Азербайджан как европейские лекарства, сказал в среду на заседании комитета его зампред Муса Гулиев.

По его словам, поэтому некоторые лекарства неэффективны. «Поэтому врачи советуют привозить лекарства из соседних стран. Этот факт вызывает большое беспокойство. Тарифный (ценовой) совет должен принять серьезные меры», — сказал Гулиев.

Депутат сказал, что вопросу качества и цен на лекарства необходимо постоянно уделять внимание.

Депутат предложил, чтобы в Азербайджане цены на 400-500 наименований лекарств регулировались государством, а цены на остальные лекарства должны устанавливаться свободно.