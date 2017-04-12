Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в начале встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном глава МИД России Сергей Лавров отчитал американских журналисток из пула Госдепа.

Об этом она написала в фейсбуке, передает Gazeta.ru.

«Mister Lavrov, Mister Lavrov… — со всех сторон истошно закричали американские журналистки из пула Госсекретаря. Особняк вздрогнул. Такого «базара» его столетние своды не помнили», — написала Захарова.

По ее словам, Лавров спросил журналисток, кто учил их манерам, «как бы оправдывая американок перед канделябрами, лепниной и вышитыми на гардинах золотыми пчелами — символом царской мудрости».

«Лавров произнес речь, дал слово американскому коллеге, выдержал паузу и сказал: «Теперь можете кричать, если хотите», — отметила Захарова.