1490853122_evrovidenie_2017_organizatory_pokazali_stsenu_konkursa_rect_9bc8a0a3da7595b15b67ed2bc8310f29Все билеты на финал конкурса «Евровидение-2017» в Киеве распроданы. Об этом пишут «Украинские новости».

Отмечается, что в продаже остались билеты на прямые эфиры полуфиналов и их репетиции — но лишь в фан-зоне.