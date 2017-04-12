Все билеты на финал конкурса «Евровидение-2017» в Киеве распроданы. Об этом пишут «Украинские новости».
Отмечается, что в продаже остались билеты на прямые эфиры полуфиналов и их репетиции — но лишь в фан-зоне.
Все билеты на финал конкурса «Евровидение-2017» в Киеве распроданы. Об этом пишут «Украинские новости».
Отмечается, что в продаже остались билеты на прямые эфиры полуфиналов и их репетиции — но лишь в фан-зоне.
Дата: 2017/04/12 15:24
Раздел: Life-style
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