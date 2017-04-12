Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает неприемлемым изменение границ государств путем применения силы, передает «Интерфакс».

«ЕС следует применять единый подход в вопросе уважения к территориальной целостности и суверенитета государств в рамках их международно-признанных границ. Изменять границы государств путем применения силы неприемлемо. Все должны соблюдать этот принцип»,- сказал Э.Мамедъяров в ходе встречи с главой МИД Эстонии Свеном Миксером в рамках визита в Польшу.

Он также отметил, что для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и создания условий для регионального сотрудничества Армении следует вывести свои войска из оккупированных территорий Азербайджана.