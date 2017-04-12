Около 200 верующих не допустили сноса мечети Гаджи Джавад, несмотря на старания полицейских удалить их из мечети и прилегающей территории, сообщает Туран.

После полудня полицейские и представители местных властей покинули эту зону, а верующие демонстративно провели намаз не внутри мечети, а на улице.

Напомним, что данное здание не является классическим образцом мечети – оно имеет форму куба и у него нет минаретов.

Размеры внутреннего помещения небольшие – 12Х18 метров. Высота потолка – 6 метров. По словам прихожан мечети, это здание было построено купцом гаджи Джавадом и датируется 19-м веком.

Глава управления мусульман Кавказа сказал журналистам, что снос мечети надо согласовывать с прихожанами. Сам снос может быть оправдан, если это делается с целью благоустройства территории.

Минувшей ночью строители снесли еще одну небольшую неиспользуемую мечеть 19 века, которая также находится в зоне сноса.