Президент Владимир Путин пообещал, что Росия не допустит «цветных революций» на своей территории и будет делать всё необходимое для того, чтобы поддержать партнёров по Организации Договора о коллективной безопасности. Заявление прозвучало в интервью телеканалу «Мир».

Российский лидер отметил, что в Кремле знакомы с методами организации подобных акций, приводящих к дестабилизации ситуации в стране.

— Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнёров по ОДКБ, — сказал Путин.