У мечети «Hacı Cavad» на территории «Советской» в Ясамальском районе города Баку нет никакой регистрации.

Об этом сообщил АПА заместитель начальника Управления полиции города Баку, генерал-майор полиции Сахлаб Багиров.

Он отметил, что все строения на этой территории попадают под план: «Это строение, функционирующее как мечеть, также в этом списке строений, попадающих под план. Какое решение будет принято в связи с участью этого строения, то и будет».

С.Багиров выразил отношение к распространившейся в социальной сетях информации о напряженной обстановке на данной территории: «Я нахожусь на данной территории, нет никакой напряженности. Будет то, что требует закон».

Отметим, что на «Советской» была снесена мечеть «Hacı Əbdülrəhimbəy Qulubəyov» и теперь планируется снос мечети «Hacı Cavad».