

С утра в среду в районе бывшей Советской улицы возникло противостояние между полицией и большой группой верующих, которые отказались освободить здание мечети «Гаджи Джавад», сообщает Туран.

Здание находится в зоне, где идет масштабная реконструкция городской инфраструктуры и строительство новых дорог. По плану, данное здание, не представляющее архитектурной значимости, также подлежит сносу.

Однако верующие организовали круговую оборону и отказываются уходить, требуя не сносить мечеть.

В свою очередь, исполнительная власть заявляет, что давно предупредила верующих о планах сноса и альтернативы данному решению нет.

Шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде отметил, что ни одна из этих мечетей не прошла регистрацию в УМК: «Я даже не знаю, где находятся эти мечети. Если речь идет в целом о сносе мечетей, конечно я не являюсь сторонником этого. Однако во всех всем мире принято, чтобы при осуществлении важных для народа работ, например при прокладке дороги, подобное обсуждалось. Я высказал свое мнение об этом в соответствующих структурах».

В ходе противостояния, около десятка активных защитников здания были задержаны полицией.